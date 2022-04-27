В Херсоне и Одессе слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Официальной информации нараpи нет.



Как сообщила Украинская правда со ссылкой на жителей оккупированного Херсона, в городе произошли несколько сильных взрывов.



Издание также опубликовало видео, сделанное херсонцами.

При этом, отмечает УП, российские СМИ написали, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.