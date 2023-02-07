В Одессе и близлежащих районах обновили графики отключения электроэнергии
Ситуация в Одессе и близлежащих районах остается сложной. Однако для абонентов обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электроэнергии
Об этом говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
По состоянию на утро 7 февраля в Одессе и области продолжаются экстренные отключения. Однако жители Одессы и Одесского района гарантировано два часа будут со светом, следующие восемь – без света.
"Высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света. Сейчас это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", - говорится в сообщении.
В ДТЭК добавляют, что энергетикам удалось сократить периоды отключений благодаря генераторам. Их подключили к критической инфраструктуре, чем разгрузили электрическую сеть.
- 3 февраля в Одессе из-за аварии были обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- 6 февраля стало известно, что в Украине в связи с началом рабочей недели и из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии. Самая сложная ситуация оставалась в Одессе и области.
- Вечером 6 февраля в Одессе и районе 50% жителей оставались без света. При этом в регионе действовали графики 2 через 10 часов .
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