Об этом говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети".

По состоянию на утро 7 февраля в Одессе и области продолжаются экстренные отключения. Однако жители Одессы и Одесского района гарантировано два часа будут со светом, следующие восемь – без света.

"Высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света. Сейчас это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что энергетикам удалось сократить периоды отключений благодаря генераторам. Их подключили к критической инфраструктуре, чем разгрузили электрическую сеть.