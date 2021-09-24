В Одессе грабитель нанес полицейскому 14 ножевых ранений: нападающему объявили подозрение в покушении на убийство

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры .



По версии прокуратуры, 23 сентября злоумышленник проник в квартиру 35-летнего работника полиции и напал на него с ножом. Цель проникновения - совершение грабежа.



Он нанес милиционеру 14 колото-резаных ран, из них три - в шею, три - в грудную клетку, одна - с повреждением легкого.



Пострадавший был доставлен в больницу.



Нападающий задержан, ему сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него ареста.

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