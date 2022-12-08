В Одессе горят трансформаторы, не выдерживающие перегрузки после обстрелов, - ОВА
7 декабря в Одессе возобновили электроснабжение большинства потребителей, однако из-за перегрузок трансформаторы выходят из строя и горят
Об этом сообщает директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской ОВА Антон Шалигайло .
Вечером 7 декабря в Одессе ночью начали подавать электроэнергию.
"Энергетики ДТЭК выполнили подключение бытовых потребителей Одессы и Одесского района. Ими проделана чрезвычайная работа по восстановлению энергосистемы города после ракетного удара. Но фиксируются случаи перегрузки сетей, что приводит к выходу из строя - выключатели, рубильники, автоматы, есть случаи горения щитовых на подстанциях" , – рассказал Шалигайло.
Сообщается, что бригады работников на местах и чинят электросети. Электроэнергию в дома одесситов обещают вернуть в максимально короткие сроки.
По данным ОВА, такие аварии произошли на Еврейской улице, проспекте Академика Глушко, в микрорайонах Суворовского и Киевского районов Одессы.
- Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает , что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
- В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
- В Минреинтеграции Украины отмечают , что частые перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание.
- 8 декабря на территории Киевской и Одесской области будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.
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