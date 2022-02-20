В Одессе горел колледж
Вечером в воскресенье, 20 февраля 2022 года, в Одессе произошел пожар в здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Об этом передает Думская.net.
"Одесские спасатели тушат пожар на крыше двухэтажного здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Успенской улице", - говорится в сообщении на сайте издания.
В ГСЧС проинформировали, что была угроза распространения огня на соседний дом.
Площадь пожара – 200 кв. м. По данным ГСЧС, здание не эксплуатируется. Договор аренды давно прекращен.
Была организована бесперебойная поставка воды на первом, втором и чердачном этажах.
В 19:40 пожар был полностью ликвидирован.
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