В Одессе горел колледж

Об этом передает Думская.net.

"Одесские спасатели тушат пожар на крыше двухэтажного здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Успенской улице", - говорится в сообщении на сайте издания.

В ГСЧС проинформировали, что была угроза распространения огня на соседний дом.

Площадь пожара – 200 кв. м. По данным ГСЧС, здание не эксплуатируется. Договор аренды давно прекращен.

Была организована бесперебойная поставка воды на первом, втором и чердачном этажах.



В 19:40 пожар был полностью ликвидирован.





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