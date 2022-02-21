В Одессе генконсульство РФ приостановило запись на прием

Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.



"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, запись по новым заявкам на прием останавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.



Отмечается, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться.



Напомним, что МИД Греции заявил о сокращении своего посольства в Киеве до минимума и усилении персонала генконсульства в Мариуполе.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



