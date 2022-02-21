В Одессе генконсульство РФ приостановило запись на прием
Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада
Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.
"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, запись по новым заявкам на прием останавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться.
Напомним, что МИД Греции заявил о сокращении своего посольства в Киеве до минимума и усилении персонала генконсульства в Мариуполе.
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