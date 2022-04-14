В Одессе ГБР задержало бывшего мужа Поклонской, главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета
Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета Владимира Клименко в осуществлении антиукраинской информационной кампании в поддержку страны-агрессора
Об этом сообщает ГБР.
"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы За жизнь". Он стал рупором кремля на востоке - выступал за возобновление экономических завязок с Россией. Сегодня по нему в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины", - пишут в ГБР.
Зафиксировано, что накануне военного вторжения РФ коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующих украинских властей.
"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", - добавляют в ведомстве.
Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.
Владимир Клименко является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма, предательницы Натальи Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.
- Напомним, что 12 апреля СБУ задержала еще одного предателя Украины – пророссийского политика Виктора Медведчука.
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