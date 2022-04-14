В Одессе ГБР задержало бывшего мужа Поклонской, главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета

Об этом сообщает ГБР.

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы За жизнь". Он стал рупором кремля на востоке - выступал за возобновление экономических завязок с Россией. Сегодня по нему в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины", - пишут в ГБР.

Зафиксировано, что накануне военного вторжения РФ коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующих украинских властей.

"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", - добавляют в ведомстве.

Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.

Владимир Клименко является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма, предательницы Натальи Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

Напомним, что 12 апреля СБУ задержала еще одного предателя Украины – пророссийского политика Виктора Медведчука.

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