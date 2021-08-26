В Одессе "Европейская Солидарность" отстояла название проспекта Небесной Сотни в суде

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины. А, самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы", - отмечает представитель "Европейской Солидарности" .



"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск" Европейской Солидарности "об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года" О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий ". В этом процессе я представляла сторону истцов - политической партии "Европейская Солидарность". Речь идет о проспект Небесной Сотни и улицу Инглези, которым хотели вернуть прежние названия. Инициатива юридической защиты наших избирателей принадлежит народному депутату от "ЕС" Алексей Гончаренко, который искренне верил в победу ", - констатирует Жанна Мандрыченко.



"Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы не хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должны стоять в центре при принятии решений. Точно не временные предвыборные заигрывания с людьми. На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д. ", - отмечает депутат .



"Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отживших совке и "героев"-палачей украинского народа. Мы - свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, не за квасом на разлив из грязных бочек. и точно не вернемся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и ее государственности", - отмечает Мандрыченко.



Напоминаем, что в Харькове "Европейская Солидарность" отстаивает сохранение названия проспекта Григоренко, которому некоторые представители местной власти пытаются вернуть имя одиозного маршала Жукова.