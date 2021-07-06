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В Одессе двухэтажный дом упал на парковку, два автомобиля повреждены

6 июля, 2021 вторник
15:40
Общество В Одессе двухэтажный дом упал на парковку

В Одессе на улице Старопортофранковской на парковку обрушился двухэтажный нежилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытию первых подразделений было установлено разрушения двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100м2. Разрушение произошло на парковочную зону (под навесами) для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных элементов. Погибших и пострадавших нет.

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Одесса
ДСНС
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