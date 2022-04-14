В Одессе демонтируют указатели городов России по памятному знаку городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади
На Думской площади в Одессе снимут указатели с Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"Верное и своевременное решение. Уверен, что освободившиеся места займут наши дружеские города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - прокомментировал сообщение Труханов.
По его словам, демонтируют указатели Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога.
"Не сомневаюсь, что свободные места займут наши дружеские города, с которыми мы обязательно выиграем эту войну", – добавил мэр Одессы.
- Напомним, ранее в Одессу прибыл глава МИД Греции Никос Дендиас , встретившийся там с мэром города Геннадием Трухановым. Вместе с Дендиасом в город пришла партия гуманитарной помощи из Греции.
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