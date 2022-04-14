В Одессе демонтируют указатели городов России по памятному знаку городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.



"Верное и своевременное решение. Уверен, что освободившиеся места займут наши дружеские города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - прокомментировал сообщение Труханов.



По его словам, демонтируют указатели Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога.



"Не сомневаюсь, что свободные места займут наши дружеские города, с которыми мы обязательно выиграем эту войну", – добавил мэр Одессы.

Напомним, ранее в Одессу прибыл глава МИД Греции Никос Дендиас , встретившийся там с мэром города Геннадием Трухановым. Вместе с Дендиасом в город пришла партия гуманитарной помощи из Греции.