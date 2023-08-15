Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказала доцент кафедры общественных коммуникаций и региональных студий факультета международных отношений, политологии и социологии ОНУ Тамара Мосийчук и председатель правления благотворительного фонда "Бок о бок" Олег Михайлик.

Согласно данным, 70,4% опрашиваемых планируют вернуться домой после завершения активных боевых действий. Большинство, 70,1%, указали на постоянные обстрелы в качестве главной причины выезда. Другими значимыми причинами были риски потерять жизнь (66,4%) и защита ребенка (58,4%).

По данным фонда "Бок о бок" и Одесского национального университета, 67,7% переселенцев не хотят эвакуироваться за границу. 10% не владеют информацией о возможности эвакуации, а 14,1% сомневаются в выезде.

Главной сложностью для 71,2% ВПО является отсутствие бесплатного или дешевого жилья. 62,7% отметили психологические проблемы как сложность. Почти 70% опрошенных назвали пищевые продукты как наибольшую помощь, в которой они нуждаются. 60,3% получали также финансовую помощь от благотворительных фондов и организаций.

Фото: Скрин исследования

Согласно опросу, 95% женщины, из которых 40,6% в возрасте 30-39 лет. Около 52% из них сейчас не работают, а 18% в поиске работы. У 35% на иждивении один ребенок.

Почти 63% опрашиваемых больше всего доверяют благотворительным организациям. Более половины, 52,3%, считают необходимым создание единого центра для ВПО.

Уровень пособия от местного и центрального совета не удовлетворяет почти 54% опрошенных. Более 90% опрашиваемых отметили, что наибольшую помощь ВПО оказали благотворительные организации.

Также почти 80% опрошенных указали, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, им не хватает собственного жилья.

В опросе приняло участие более 1580 человек. Исследование провели студенты - бакалавры и магистры факультета международных отношений, политологии и социологии ОНУ им. И.И. Мечникова в рамках производственной практики. Оно проведено онлайн через мессенджеры. Тамара Мосийчук, ученый, отметила, что это не репрезентативное опрос, но, по ее мнению, исследование отвечает тенденциям и потребностям внутренне перемещенных лиц.

В основном возраст опрашиваемых - 18-29 лет (9,6%), 30-39 лет (40,6%), 40-49 (27,6%) и дальше от 60 и выше.