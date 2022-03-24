В Одессе бездомный нашел и передал полиции противотанковый гранатомет
В Одессе бездомный нашел в заброшенном здании ручной противотанковый гранатомет
Об этом сообщает "Общественное.Одесса", передает Еспресо.TV.
Отмечается, что мужчина заявил о находке, воспользовавшись кнопкой тревожного вызова, полиция охраны изъяла оружие.
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