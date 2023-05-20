В Одессе 14 тыс. человек без света, - ДТЭК

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"20 мая в 18:17 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Без света временно осталось 14 тысяч клиентов в Хаджибейском районе, микрорайон Черемушки", - говорится в сообщении.

Там добавили, что энергетики работают над устранением последствий аварии и частично перезапитывают клиентов на резервную линию. Ориентировочное время восстановления света – 21.00.