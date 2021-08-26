В Одессе 13-летний подросток на скутере въехал в автомобиль с полицейскими

Об этом сообщает Думская.



Школьник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в правый бок зустричного автомобиля с полицейскими, который как раз совершал поворот.

В результате происшествия пострадавшего подростка были госпитализированы в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и многочисленными ушибами.

В полиции обстоятельства аварии пока не комментировали.