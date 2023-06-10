В Одессе 11 июня объявлен днем траура
В воскресенье, 11 июня, в Одессе объявили день траура в связи с ракетным ударом в ночь с 9 на 10 июня, который унес жизни 3 человек
Об этом 10 июня сообщает Одесский городской совет.
"В целях памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 09 на 10 июня 2023 года в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей, 11 июня В 2023 году объявлен днем траура в городе Одессе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.
В горсовете рекомендуют предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Атака "шахедов" на Одессу
Поздним вечером 9 июня российские террористы атаковали Одессу "шахедами".
В результате атаки обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки и вызвали возгорание. Также 3 гражданских человека погибли. Более 10 человек получили ранения. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.
Всего в ту ночь россияне запустили 35 ударных дронов и 8 крылатых ракет.
Отмечается, что украинское ПВО уничтожило две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
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