В Одессе 11 июня объявлен днем траура

Об этом 10 июня сообщает Одесский городской совет.

"В целях памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 09 на 10 июня 2023 года в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей, 11 июня В 2023 году объявлен днем траура в городе Одессе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

В горсовете рекомендуют предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Атака "шахедов" на Одессу

Поздним вечером 9 июня российские террористы атаковали Одессу "шахедами".

В результате атаки обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки и вызвали возгорание. Также 3 гражданских человека погибли. Более 10 человек получили ранения. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

Всего в ту ночь россияне запустили 35 ударных дронов и 8 крылатых ракет.

Отмечается, что украинское ПВО уничтожило две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".