В очереди на выезд из оккупированной части Запорожской области погибла женщина
На российском блокпосте в Васильевке в Запорожье в очереди на выезд с оккупированной территории 20 августа погибла женщина
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами человек она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - подчеркнул он.
Иван Федоров отметил, что число погибших в эвакуационных колоннах превысит 10 человек. Однако россияне на это не обращают внимания и "ежедневно издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира"".
- По состоянию на 25 июля в Васильевке более 5 тыс. человек ждали выезда в Запорожье, в очереди умерло пять человек
- 2 августа жители Мелитополя и соседних населенных пунктов не могли выехать из временно оккупированного города в Запорожье из-за уничтоженной оккупантами и размытой непогодой дороги.
- По состоянию на 4 августа в Запорожской области на Васильевском блокпосте выезда с временно оккупированной территории ждали более 1200 авто . Люди могут стоять в очередях до 7 дней
- 10 августа депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко отметил, что в Запорожской области на Васильевском блокпосте люди неделями ждут, если нечем платить за выезд с оккупированных территорий.
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