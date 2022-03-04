В Очакове Николаевской области в результате авиаудара горят складские помещения
В Очакове на Николаевщине ликвидируют пожар, возникший на складах в результате авиаудара
Об этом проинформировали в ГСЧС.
"4 марта два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ Главного правления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидируют возгорание складских помещений в г. Очаков", - говорится в сообщении.
О возгорании заявили в 10:04 4 марта. Оно произошло из-за авиаудара и охватило площадь 500 кв. м.
По состоянию на 11.45 ликвидацию огня приостановили в связи с обстрелами.
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