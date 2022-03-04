В Очакове Николаевской области в результате авиаудара горят складские помещения

Об этом проинформировали в ГСЧС.



"4 марта два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ Главного правления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидируют возгорание складских помещений в г. Очаков", - говорится в сообщении.



О возгорании заявили в 10:04 4 марта. Оно произошло из-за авиаудара и охватило площадь 500 кв. м.



По состоянию на 11.45 ликвидацию огня приостановили в связи с обстрелами.

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