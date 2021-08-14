В Очакове гидроскутер вылетел на пирс с отдыхающими. Один человек пострадал
Сегодня, 14 августа 2021 года, на городском пляже Очакова (Николаевская обл.) водитель водного скутера наехал на пирс, где находились отдыхающие
В результате происшествия женщина с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, передает Еспресо.TV.
"Событие квалифицированыо по признакам ч.1 ст.276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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