В Очакове гидроскутер вылетел на пирс с отдыхающими. Один человек пострадал

В результате происшествия женщина с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, передает Еспресо.TV.



"Событие квалифицированыо по признакам ч.1 ст.276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.



Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



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