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В общину возвращаются люди, сейчас в Славянске и в районе примерно 50 тысяч жителей, - глава МВА Лях

17 января, 2023 вторник
16:08
война с Россией

Вадим Лях, глава городской военной администрации Славянска, отметил, что наименьшее количество людей в общине было несколько месяцев назад, примерно 20 тысяч жителей

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В городе есть вода, газ, свет, тепло. Понятно, что электричество отключают 3-4 раза в сутки, как и по всей стране. Котельные работают, тепло поставляется. Что касается эвакуации, то у нас были времена, когда до 100 человек с общин по направлениям Бахмута, Соледара и Луганска мы оставляли в Славянске на несколько суток для организации эвакуации, а сейчас этот поток уменьшился. Например, сегодня, 17 января, это до 10 человек из других общин, которые приезжают и нуждаются в эвакуации", - рассказал глава городской военной администрации Славянска.

Вадим Лях добавил, что все может измениться, потому что ситуация зависит от линии фронта и обстрелов прифронтовых городов и населенных пунктов.

"Больницы работают, возвращаются как врачи, так и другие жители нашей общины. Если говорить о численности населения, то наименьшее количество людей в общине было несколько месяцев назад, где-то 20 тысяч жителей, а это примерно 20% от общей численности местного населения. А сейчас мы видим, что 50% вернулось, то есть около 50 тысяч жителей уже в городе и рядом", - сообщил Лях.

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