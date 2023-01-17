Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В городе есть вода, газ, свет, тепло. Понятно, что электричество отключают 3-4 раза в сутки, как и по всей стране. Котельные работают, тепло поставляется. Что касается эвакуации, то у нас были времена, когда до 100 человек с общин по направлениям Бахмута, Соледара и Луганска мы оставляли в Славянске на несколько суток для организации эвакуации, а сейчас этот поток уменьшился. Например, сегодня, 17 января, это до 10 человек из других общин, которые приезжают и нуждаются в эвакуации", - рассказал глава городской военной администрации Славянска.

Вадим Лях добавил, что все может измениться, потому что ситуация зависит от линии фронта и обстрелов прифронтовых городов и населенных пунктов.

"Больницы работают, возвращаются как врачи, так и другие жители нашей общины. Если говорить о численности населения, то наименьшее количество людей в общине было несколько месяцев назад, где-то 20 тысяч жителей, а это примерно 20% от общей численности местного населения. А сейчас мы видим, что 50% вернулось, то есть около 50 тысяч жителей уже в городе и рядом", - сообщил Лях.

17 января спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что Донбасс находится под массированными обстрелами по всей линии фронта.

Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донбасса и Луганской области.

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