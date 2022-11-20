В общей сложности на Востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что российских атак в эти сутки было меньше из-за ухудшения погоды, с начала дня на Востоке было уже 400 обстрелов
Об этом Зеленский рассказал во время вечернего видеообращения.
"Самые ожесточенные бои – по-прежнему на Донетчине. Хотя атак за эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды. Количество российских обстрелов остается чрезвычайно высоким. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов" , – сказал он.
Ранее в Национальной полиции Украины заявили, что российские войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины. Среди пострадавших был один ребенок.
- 20 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ отразили семь вражеских атак . Войска РФ ведут попытки наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также захватчики 10 раз обстреляли из РСЗО позиции защитников Украины вдоль линии столкновения. При этом оккупанты удерживают отдельные подразделения своих войск в районах Брянской и Курской областей, которые находятся рядом с границей Украины.
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