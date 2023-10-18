В общей сложности Еврокомиссия предоставила более 50 млн евро на восстановление украинской энергосистемы
Для поддержки и восстановления энергосистемы Украины Еврокомиссия уже предоставила более 50 млн. евро и призывает другие государства продолжать поддержку
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Европейская комиссия уже предоставила более 50 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины, созданному для поддержки украинской энергосистемы на фоне обстрелов Россией критической инфраструктуры.
Профильная еврокомиссар Кадри Симсон на заседании Совета Евросоюза по энергетическим вопросам заявила, что "выразила непоколебимую поддержку со стороны Еврокомиссии накануне еще одной очень тяжелой зимы для украинцев" министру энергетики Украины Герману Галущенко.
"Комиссия уже выделила более 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, и я призвала государства-члены продолжать делать свои пожертвования", – подчеркнула Симсон.
Евросоюз примет все необходимые действия для минимизации последствий любых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.
- Соединенные Штаты уже выделили 522 млн. долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.
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