В общей сложности 30: Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с Алексеем Резниковым, цитирует BFMTV.

Франция поставит Украине 12 дополнительных орудий Caesar, заявил во вторник, 31 января, министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

"Они будут финансироваться в рамках фонда поддержки в 200 млн евро, который открыл парламент", - уточнил министр во время пресс-конференции в Париже с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Отметим, что Франция в мае и июне 2022 года уже поставила украинской армии 18 орудий Caesar – флагмана французской артиллерии.

Напомним, Алексей Резников 31 января совершает визит во Францию, в ходе которого запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и обсуждение поставок Украине истребителей F-16.

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