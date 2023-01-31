В общей сложности 30: Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar
Франция предоставит Украине еще 12 орудий Caesar в дополнение к 18, уже поставленным ранее
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с Алексеем Резниковым, цитирует BFMTV.
Франция поставит Украине 12 дополнительных орудий Caesar, заявил во вторник, 31 января, министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.
"Они будут финансироваться в рамках фонда поддержки в 200 млн евро, который открыл парламент", - уточнил министр во время пресс-конференции в Париже с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Отметим, что Франция в мае и июне 2022 года уже поставила украинской армии 18 орудий Caesar – флагмана французской артиллерии.
- Напомним, Алексей Резников 31 января совершает визит во Францию, в ходе которого запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и обсуждение поставок Украине истребителей F-16.
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