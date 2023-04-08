Об этом сообщает BBC.

Женщины, которые появятся на улице без хиджаба, будут получать сообщения с предупреждением о последствиях такого поведения. Правоохранители отметили, что установленные камеры помогут предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Система наблюдения будет использовать "умные камеры", способные идентифицировать личность нарушителей.

Предпринимателей в стране также призвали следить за исполнением закона путем "тщательных проверок".