В общественных местах Ирана устанавливают камеры, чтобы выявлять женщин без хиджаба
В субботу, 8 апреля, правоохранители Ирана объявили об установке камер в общественных местах для распознавания женщин без хиджаба
Об этом сообщает BBC.
Женщины, которые появятся на улице без хиджаба, будут получать сообщения с предупреждением о последствиях такого поведения. Правоохранители отметили, что установленные камеры помогут предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".
Система наблюдения будет использовать "умные камеры", способные идентифицировать личность нарушителей.
Предпринимателей в стране также призвали следить за исполнением закона путем "тщательных проверок".
- 6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и являются одними из самых сильных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
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