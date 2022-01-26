В общественном транспорте запустят е-билеты: в Раде поддержали за основу законопроект

Об этом шла речь на заседании Рады 26 января.



Известно, что законопроект №5705 поддержали 270 народных депутатов.



Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, законопроект должен "помочь отойти от той формы билетов и электронных билетов, которая сейчас устарела, и переходит к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте".



Он добавил, что документ фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.



Согласно законопроекту утверждение формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должны содержать проездной и электронный проездной документ, являются ответственностью Министерства инфраструктуры.



Законопроект разрабатывался правительством и был поддержан Кабинетом министров еще в июне 2021 года.



Отмечается, что к законопроекту были замечания по части льготных перевозок и компенсаций. Однако, как пояснил замминистра инфраструктуры, эти функции будут отнесены к полномочиям местных администраций.



Также был зарегистрирован альтернативный документ №5705-1, основное отличие которого заключалось в передаче части полномочий от Мининфраструктуры местным властям. Однако этот документ был отклонен.

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