В общественном транспорте Украины запретили включать музыку: вступил в силу закон об "акустическом насилии"
С 7 октября вступил в силу закон, по которому в пассажирском транспорте запрещено включать музыку или звуки фильмов – как водителям, так и пассажирам
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
С 7 октября в Украине запрещено "акустическое насилие" в общественном транспорте. Вступил в силу Закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта.
Согласно нормам этого закона, водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено "воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке". Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.
Звук музыки или фильмов можно транслировать на индивидуальные наушники пассажиров.
Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.
Во время нерегулярных перевозок, а также в такси транслировать музыку в салоне можно с согласия всех пассажиров.
Закон также поручает правительству внести нормы о запрете акустического насилия в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта.
Привычка многих водителей автобусов и маршруток включать навязчивую музыку во время пассажирских рейсов не раз становилась причиной конфликтов с пассажирами.
Кстати, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов.
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