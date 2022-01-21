В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений

Об этом информирует пресс-служба КГГА .



"Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт - одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



Кроме того, он напомнил, что пользоваться общественным транспортом можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа; документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтого или зеленого COVID-сертификата; документа об излечении лица от болезни.

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