В общем, положительных впечатлений нет. Нехаммер прокомментировал свою встречу с Путиным
Канцлер Австрии рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом России
Об этом Карл Нехаммер заявил в комментарии газете Kurier.
"Нет надежды. Разговор, который велся за таким же длинным столом, как и многие другие встречи с главами государств и правительств, был "очень прямым, открытым и жестким", сказал Нехаммер.
Реакция Путина была оборонительной, сказал Нехаммер. Он говорил "в общем-то без положительных впечатлений" и "без многообещающих перспектив". Путин "окончательно пришел к логике войны" и действует соответственно.
Путин сказал слово "война" только один раз и только опосредованно. На вопрос о том, должна ли война скоро закончиться, Нехаммер ответил, что Путин ответил: "Было бы лучше". Конечно, это может означать эскалацию и дипломатическое решение.
Нехаммер также рассказал, что "с максимальной ясностью" затронул важнейшую тему последних нескольких дней — военные преступления в Буче и других местах. Как всегда, Путин представил их как инсценировку украинской стороны.
Путин очень отрицательно отреагировал на эту тему. Российский президент парировал разъяснение, которое требовал от него Нехаммер, с "недоверием к международному сообществу". Он приписывал предвзятость органам, которые могли бы самостоятельно расследовать военные преступления. В то же время, по словам Нехаммера, российские правители возлагают надежду на переговоры в Стамбуле, что он считает положительным знаком.
- Путин и канцлер Австрии 11 апреля провели закрытые переговоры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное