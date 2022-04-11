Об этом Карл Нехаммер заявил в комментарии газете Kurier.

"Нет надежды. Разговор, который велся за таким же длинным столом, как и многие другие встречи с главами государств и правительств, был "очень прямым, открытым и жестким", сказал Нехаммер.



Реакция Путина была оборонительной, сказал Нехаммер. Он говорил "в общем-то без положительных впечатлений" и "без многообещающих перспектив". Путин "окончательно пришел к логике войны" и действует соответственно.

Путин сказал слово "война" только один раз и только опосредованно. На вопрос о том, должна ли война скоро закончиться, Нехаммер ответил, что Путин ответил: "Было бы лучше". Конечно, это может означать эскалацию и дипломатическое решение.



Нехаммер также рассказал, что "с максимальной ясностью" затронул важнейшую тему последних нескольких дней — военные преступления в Буче и других местах. Как всегда, Путин представил их как инсценировку украинской стороны.

Путин очень отрицательно отреагировал на эту тему. Российский президент парировал разъяснение, которое требовал от него Нехаммер, с "недоверием к международному сообществу". Он приписывал предвзятость органам, которые могли бы самостоятельно расследовать военные преступления. В то же время, по словам Нехаммера, российские правители возлагают надежду на переговоры в Стамбуле, что он считает положительным знаком.