В ОБСЕ заявили об обеспокоенности ситуацией на Донбассе: такого количества нарушений не было с лета 2020 года

Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

Он выразил обеспокоенность, ведь ситуация в сфере безопасности вдоль линии столкновения ухудшилась.

"С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - подчеркнул Киннунен.



По его словам, на Донбассе участились случаи использования вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации", - добавил он.

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