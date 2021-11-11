В ОБСЕ заявили об обеспокоенности ситуацией на Донбассе: такого количества нарушений не было с лета 2020 года
Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обострением ситуации на Донбассе
Об этом говорится на сайте ОБСЕ.
Он выразил обеспокоенность, ведь ситуация в сфере безопасности вдоль линии столкновения ухудшилась.
"С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - подчеркнул Киннунен.
По его словам, на Донбассе участились случаи использования вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации", - добавил он.
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