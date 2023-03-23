В ОБСЕ инициировали запуск "московского механизма" для установления фактов нарушения прав человека в Беларуси
38 стран-участниц ОБСЕ согласовали создание миссии экспертов с целью установления фактов нарушения прав человека в Республике Беларусь
Об этом заявила постоянный представитель Канады в ОБСЕ Джоселин Киннер во время заседания Постоянного совета, передает Укринформ.
В совместном заявлении страны-участники ОБСЕ объявили о запуске так называемого московского механизма, опираясь на доклад верховного комиссара ООН по правам человека, в котором задокументировано "ужасное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси".
Дипломаты упомянули доклад экспертной миссии, созданной в рамках "московского механизма" ОБСЕ, в котором содержится вывод о том, что "до, во время и после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские власти безнаказанно и массово нарушали права человека и злоупотребляли ими".
"За два года, прошедшие с момента публикации этого доклада, белорусские власти не отреагировали на серьезные обвинения в нарушениях и злоупотреблениях, изложенные в нем, и полностью проигнорировали его рекомендации. Мало того, белорусские власти прибегли к дальнейшим действиям, которые углубляют и расширяют нашу обеспокоенность по поводу выполнения Беларусью обязательств в сфере человеческого измерения ОБСЕ, в том числе из-за дальнейшего содействия войне Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении.
Кроме того, представители стран-участниц напомнили, что режим диктатора Лукашенко содержит под стражей почти 1,5 тысяч политических заключенных, и эта цифра продолжает расти.
"Московский механизм" - это процедура, позволяющая группе из десяти и более государств-участников ОБСЕ создать миссию независимых экспертов для изучения особо серьезной угрозы выполнению обязательств в сфере прав человека в одной из стран-участниц. Комиссия подготовит отчет и может дать рекомендации по возможным решениям.
- 17 марта ООН представила отчет о грубых нарушениях прав человека в Беларуси. Организация призвала Минск прекратить систематические репрессии в отношении критиков власти и немедленно уволить всех задержанных по политическим мотивам.
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