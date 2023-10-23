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В обращении Atlantic Council к президенту США есть три главных месседжа по вступлению Украины в НАТО, - посол Джон Хербст

23 октября, 2023 понедельник
16:19
Война с Россией

Директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 гг. Джон Хербст отметил, что НАТО могло бы более решительно шагнуть к членству Украины в Альянсе

Об этом он сказал на Киевском форуме безопасности, который транслировал телеканал "Еспресо".

"Американцы были разочарованы результатом Вильнюсского саммита. Мы считаем, что НАТО могло бы более решительно шагнуть к членству Украины в Альянсе. Мы решили, что соберем группу экспертов, специалистов, бывших высокопоставленных должностных лиц, чтобы рассмотреть вопрос: Что можно сделать для того, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО через Вашингтонский саммит, который состоится в следующем году", – пояснил Джон Хербст.

По словам директора Центра Евразии Атлантического Совета, нужен решительный шаг относительно членства Украины в НАТО.

"Мы собрали уважаемую аудиторию: послов США, бывших госсекретарей, бывших руководителей военных структур в Европе и создали документ. В этом документе есть три главные идеи или месседжа, которые включены в памятную записку к президенту США. Во-первых, мы предстали перед крупнейшим стратегическим вызовом со стороны агрессивной политики Кремля, и поддержка Украины – это защита американских интересов, во-вторых, мы нуждаемся в решительном шаге к членству Украины в НАТО, который нужно сделать на Вашингтонском саммите, для этого важно повысить перспективы Украины на поле боя. В документе четко очерчены виды вооружения и военная помощь, которая нужна Украине. В-третьих, в документе есть предложение к НАТО", - добавил Джон Хрбст.

  • 23 октября начал работу Киевский форум безопасности "Смелая повестка дня Саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году"
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