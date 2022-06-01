В оборону Нидерландов инвестируют 5 млрд евро – наибольшую сумму на войско со времен "холодной войны"

Об этом сообщает NOS.

"Я не хочу гонки вооружений. Но если вы хотите свободы, демократического конституционного государства, безопасности в Нидерландах и Европе, тогда вы должны инвестировать в оборону, это просто факт", - заявила министр обороны Нидерландов.

Она отметила, что в 2024 и 2025 годах Нидерланды выполнят стандарт НАТО инвестировать 2 процента валового внутреннего продукта в вооруженные силы. Оллонгрен отметила историчность решения выделить подобную сумму.

Дополнительные деньги пойдут на крылатые ракеты, шесть дополнительных истребителей F-35 (доводящее общее количество до 52), расширение противовоздушной обороны Patriot и четыре дополнительных вооруженных беспилотника Reaper.

Огневая мощность армии также будет увеличена путём возвращения на вооружение большего количества бронированных гаубиц. Транспортные вертолеты Cougar впоследствии заменят новые вертолеты, которые могут поддерживать специальные операции на суше и на море.

По словам Оллонгрена, центральное внимание уделяется тому, что "повысится оперативная готовность и способность к развертыванию, что боевая мощь будет усилена целенаправленно и что организация станет более подвижной". Также прилагаются усилия по усилению специализации и расширению международного сотрудничества.

Напомним, Нидерланды начали посылать Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику еще в середине апреля.

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