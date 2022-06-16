В обороне Северодонецка видятся стратегически-политические признаки, - военный эксперт Згурец
Эксперт Defence Express Сергей Згурец считает, что заявление Генштаба и отношение наших военных к обороне Северодонецка означает, что и дальше мы будем искать варианты содержания этого города
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Был пост генерала Залужного, который сказал о том, что на девяти участках происходит попытка врага наступать. Непосредственно Северодонецкое выступление, начиная с Изюма, Северодонецка и зоны Попасной, как раз весь блок Донбасса, динамично меняется, учитывая попытки врага наступать и на наши контратаки" – отметил эксперт.
Аналитик отметил, что также было чрезвычайно важное заявление Генштаба, что Северодонецк – это решающая точка для построения нашей обороны на Донбассе.
"Это достаточно реперная отметка с точки зрения отношения наших военных к обороне Северодонецка , потому что значит, что мы и дальше будем искать варианты содержания этого города, которое, по моему мнению, раньше имело только тактическое значение. Сейчас мы видим и стратегически-политические признаки уже усматриваются в отношении к обороне Северодонецка с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.
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