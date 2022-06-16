В обороне Северодонецка видятся стратегически-политические признаки, - военный эксперт Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Был пост генерала Залужного, который сказал о том, что на девяти участках происходит попытка врага наступать. Непосредственно Северодонецкое выступление, начиная с Изюма, Северодонецка и зоны Попасной, как раз весь блок Донбасса, динамично меняется, учитывая попытки врага наступать и на наши контратаки" – отметил эксперт.



Аналитик отметил, что также было чрезвычайно важное заявление Генштаба, что Северодонецк – это решающая точка для построения нашей обороны на Донбассе.



"Это достаточно реперная отметка с точки зрения отношения наших военных к обороне Северодонецка , потому что значит, что мы и дальше будем искать варианты содержания этого города, которое, по моему мнению, раньше имело только тактическое значение. Сейчас мы видим и стратегически-политические признаки уже усматриваются в отношении к обороне Северодонецка с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.

14 июня по возведению Генштаба известно, что враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, у Рубежного и Золотого, бои продолжаются

15 июня Гентштаб ВСУ информировал, что противник ведет наступление в направлении Краснополья и штурмует населенные пункты в нескольких направлениях.

16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры ведут штурм на Славянском и Бахмутском направлениях, продолжаются бои за Северодонецк