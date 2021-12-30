В Оболонском районе Киева появилась служба помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия
В четверг, 30 декабря, в Оболонском районе Киева открылась служба социально-психологической консультации лиц, пострадавших от домашнего насилия
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В структуре Оболонского районного в Киеве центра социальных служб заработала Специализированная служба первичного социально-психологического консультирования лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола", - говорится в сообщении.
Заведение было создано на средства государственной субвенции. Оно находится по адресу ул. Попова, 1. Также со специалистами можно пообщаться по телефону.
В пресс-службе отмечают, что в заведении можно получить следующие услуги:
- первичная консультационная и психологическая помощь, в том числе с привлечением специалистов других общих или специализированных служб поддержки;
- предоставление пострадавшему лицу или его законному представителю (если такой представитель не является обидчиком) информации о правах такого лица, а также получение им дальнейшей поддержки и предоставление ему при необходимости контактов субъектов социальной работы;
- проведение оценки потребностей пострадавшего;
- определение необходимости в экстренной психологической помощи и решение вопроса о направлении пострадавшего в общую или специализированную службу поддержки пострадавших;
- юридическая помощь.
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