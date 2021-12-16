В обновлении телеканала "Рада" участвует продюсер, возглавляющий холдинг нардепа ОПЗЖ Козака
Продюсер Алексей Семенов подтвердил, что участвует в обновлении парламентского телеканала "Рада" как консультант
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Консультирую по формату канала, студии, локации, графику, аудио. Общая концепция. Тренинги для ведущих. Стиль и грим", - сообщил Семенов.
Издание передает, что Семенов пока не ответил на вопрос о том, кто конкретно предложил ему сотрудничество с каналом, на каких условиях, в частности, финансовых, и какую цель поставили перед продюсером заказчики.
Известно, что Алексей Семенов в июне 2019 года возглавил холдинг "Новости", владельцем которого является депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. В холдинг, в частности, входят телеканалы NewsOne, ZIK, "112 Украина" и "Первый независимый", известные как "каналы Медведчука".
Также продюсер запускал и перезапускал некоторые из них - "112 Украина", NewsOne - и телеканал "Прямой", который до ноября 2021 года принадлежал Петру Порошенко.
Кроме того, с апреля по ноябрь 2020 года Семенов был генеральным продюсером телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live, принадлежащих киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару.
- Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 14 декабря директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил о запуске нового формата канала – в режиме телемарафона и с политическими токшоу.
- В интернете появился проморолик нового формата канала "Рада", в котором авторы якобы обещали "информировать украинцев о событиях властей" и негативно высказывались об оппозиции и других СМИ.
- Канал "Рада" отрицал причастность к проморолику.
- 16 декабря стало известно, что канал "Рада" заплатит 9 млн грн. компании продюсера шоу, где Зеленский работал ведущим.
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