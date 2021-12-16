В обновлении телеканала "Рада" участвует продюсер, возглавляющий холдинг нардепа ОПЗЖ Козака

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Консультирую по формату канала, студии, локации, графику, аудио. Общая концепция. Тренинги для ведущих. Стиль и грим", - сообщил Семенов.

Издание передает, что Семенов пока не ответил на вопрос о том, кто конкретно предложил ему сотрудничество с каналом, на каких условиях, в частности, финансовых, и какую цель поставили перед продюсером заказчики.

Известно, что Алексей Семенов в июне 2019 года возглавил холдинг "Новости", владельцем которого является депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. В холдинг, в частности, входят телеканалы NewsOne, ZIK, "112 Украина" и "Первый независимый", известные как "каналы Медведчука".

Также продюсер запускал и перезапускал некоторые из них - "112 Украина", NewsOne - и телеканал "Прямой", который до ноября 2021 года принадлежал Петру Порошенко.

Кроме того, с апреля по ноябрь 2020 года Семенов был генеральным продюсером телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live, принадлежащих киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару.