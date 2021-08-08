В обнимку с врагом. Ярославу Магучих пригласили на беседу в Минобороны

О чиновница заявила в воскресенье, 8 августа 2021 года, передает Еспресо.TV.



"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - отметила она.



Причиной такого разговора Маляр назвала "фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)), что вызвало возмущенную реакцию в обществе".



"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", - подчеркнула при этом заместитель главы Минобороны.



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"Верное следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их тут нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", - пояснила Анна Маляр.



Также она подтвердила, что Ярослава Магучих "действительно является младшим лейтенантом ВСУ" (перед этим была информация о ее звание "младший сержант").



Всего в состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.



Вместе с тем, Анна Маляр просит "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".

Напомним, Мария Ласицкене является кадровой российской военнослужащей и доверенным лицом Путина на выборах.