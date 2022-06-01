Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, переданные Украине боевые машины пехоты будут в таком же количестве боевых машин немецкого производства Marder.

БМП –1 были получены Грецией еще в 1994 году из Восточной Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил новейшие круговые поставки военной техники. Германия передаст Греции свои боевые машины пехоты, а Афины отправят в Украину технику советского производства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb