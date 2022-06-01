В обмен на технику из Германии: Греция подтвердила отправку в Украину БМП
В Минобороны Греции подтвердили заявление канцлера Германии Олафа Шольца по поводу отправки в Украину БМП-1
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, переданные Украине боевые машины пехоты будут в таком же количестве боевых машин немецкого производства Marder.
БМП –1 были получены Грецией еще в 1994 году из Восточной Германии.
- Канцлер Германии Олаф Шольц объявил новейшие круговые поставки военной техники. Германия передаст Греции свои боевые машины пехоты, а Афины отправят в Украину технику советского производства.
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