В обмен на продовольствие собирают у пенсионеров информацию о мужчинах: ЦПД рассказал, чем занимаются россияне на оккупированных территориях
Центр противодействия дезинформации собрал информацию о происходящем на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В Запорожской области оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.
В Херсонской области для сбора личных данных о людях рашисты увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи". Позже эту информацию россияне используют на псевдореферендуме.
В Донецкой области фальшивая пропагандистская "газета" оккупантов начала выходить под незаконно присвоенным логотипом газеты "Заря" в Донецкой области.
А в Луганской области в обмен на продовольствие рашисты собирают информацию у пенсионеров обо всех мужчинах, оставшихся на недавно оккупированных территориях.
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