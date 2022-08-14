Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В Запорожской области оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.

В Херсонской области для сбора личных данных о людях рашисты увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи". Позже эту информацию россияне используют на псевдореферендуме.

В Донецкой области фальшивая пропагандистская "газета" оккупантов начала выходить под незаконно присвоенным логотипом газеты "Заря" в Донецкой области.

А в Луганской области в обмен на продовольствие рашисты собирают информацию у пенсионеров обо всех мужчинах, оставшихся на недавно оккупированных территориях.

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