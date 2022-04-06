В области уже обнаружено более 100 убитых и замученных гражданских, - глава Сумской ОВА
По состоянию на 5 апреля в Сумской области найдено более 100 тел погибших мирных жителей, около половины из них имеют признаки истязаний и следы пыток
Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, братских могил, как находили в Буче, в Сумской области пока не обнаружено. Но манера поведения оккупанта примерно одинакова по всей территории Украины.
"Они стреляли в простых людей, которые ехали в больницу, развозили хлеб и раздавали гуманитарку. Стреляли на поражение за мобильный телефон в руке, – рассказывает Живицкий. – В Сумах в первые дни войны расстреляли автомобиль, где находилась женщина с тремя детьми, которая пыталась выехать из города. К счастью, дети остались живы. Женщину убили выстрелом в голову из автомата".
Жертв со связанными руками, как в Буче, в Сумской области нет. Но есть "избитые, порезанные и с переломами".
Около пяти человек уже после освобождения взорвались на минах и растяжках. В Тростянце заминировали кладбище, расстреляли автомобили ритуальных служб и запрещали людям хоронить тела, добавляет глава ОГА.
- Напомним, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил , что в настоящее время выгнали все российские войска с территории области и несколько дней продолжается зачистка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное