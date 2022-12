Об этом говорится на Reuters Investigates.

По данным Reuters и лондонского оборонного аналитического центра, компьютерные компоненты и техника в дальнейшем поступают в Россию.

Отмечается, что за 7 месяцев РФ получила компьютерные и электронные компоненты, которые стоили не менее $2,6 млрд. $777 млн из этой продукции изготовили западные фирмы, их микросхемы нашли в российских системах оружия в Украине.

В частности, в обход санкций в Россию доставили свои товары американские компании Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., а также немецкая Infineon AG.

Также расследование содержит данные о реализации схем обхода ограничений: для этого используются фирмы, которые создали в Турции и Гонконге.

"Таможенные документы, приобретенные Reuters у трех коммерческих поставщиков, не указывают на точный тип полупроводников и других электронных изделий, а также не показывают, что происходит с компонентами, когда они прибывают в Россию", - добавляют в Reuters. Однако в материале есть свидетельства пророссийских импортеров ООО "Фортап" в Санкт-Петербурге и ООО "Титан-Микро" в Москве.

Информационное агентство Reuters обратилось за комментариями к компаниям, которые поставляли запрещенную продукцию в РФ. Утверждается, что ряд из них "очень серьезно" изучает вопросы и данные, предоставленные Reuters по российским таможенным документам.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 9-й пакет санкций ЕС ограничит доступ России к беспилотникам, работу еще трех банков и эфир четырех каналов пропаганды. Также в список вошли около 200 человек. Издание Politico в частности информировало : согласно проектам ограничительных мер санкционного пакета, будет запрещен экспорт в РФ ноутбуков и камер.

