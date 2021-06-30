У обидчика Ломаченко Лопеса серьезные осложнения после коронавируса, - инсайдер

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на vringe.com .



По информации инсайдера Криса Манникса, у Лопеса серьезные проблемы со здоровьем.



"Близкие к Лопесу люди сказали мне, что там все очень серьезно. Говорят, он очень болен. Говорят, до сих пор борется с последствиями болезни. Неизвестно, когда он полностью восстановится. И уж тем более неизвестно, когда он сможет приступить к полноценным тренировкам. Сами понимаете, ему понадобится месяц-два, чтобы снова набрать форму ", - рассказал Манникс.



В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.



Американец должен был в июне защищать пояс IBF в бою против австралийца Джорджа Камбососа, однако его пришлось перенести из-за того, что Лопес заразился коронавирусом.