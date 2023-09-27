В обеих палатах конгресса есть двухпартийная поддержка оказания помощи Украине, – Госдеп США
Двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине
Об этом на брифинге во вторник, 26 сентября, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.
Миллер отвечал на вопрос о продлении финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции. По его словам, в Госдепе готовы говорить о всех механизмах подотчетности, привлеченных для финансирования для Украины.
"Мы считаем важным, чтобы Конгресс продолжал демонстрировать решительную поддержку Украины, чтобы она продолжала сдерживать и отражать российскую агрессию, чтобы Конгресс четко давал понять, что мы не собираемся покидать Украину", – заявил представитель Госдепа.
Мэтью Миллер добавил, что считает важным визит президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе на Капитолийский холм, где глава Украины пообщался с членами конгресса о происходящем в Украине.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что двухпартийное большинство в конгрессе преданно поддержке Украины, а лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддерживают продолжение финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции.
Что такое "шатдаун" и почему важно голосование за бюджетную резолюцию
Принятие бюджетной резолюции необходимо для того, чтобы избежать так называемого "шатдауна" – частичной остановки работы правительства США. Такая остановка может наступить с 1 октября, если конгресс не примет бюджетные вопросы на следующий финансовый год до 30 сентября. Принятие же бюджетной резолюции позволит профинансировать правительственные расходы, пока законодатели не примут закон о бюджете.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что "шатдаун" может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
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