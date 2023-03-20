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В Объединенных силах сказали, могут ли россияне начать наступление на новых направлениях, в частности северном

20 мартa, 2023 понедельник
09:01
война с Россией

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Наев оценил, может ли Россия в обозримой перспективе начать наступательные действия еще на каких-то направлениях, кроме тех, где она действует сегодня: Лиманское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское.

"Учитывая, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно", - сказал он.

Однако, по словам командующего Объединенными силами, россияне пытаются создать воображение, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания украинского военного командования.

Что касается ситуации на северных границах, то на сегодняшний день противник не готов вести наступательные действия на северном направлении, но в ВСУ понимают и предусматривают возможные сценарии развития ситуации.

"Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем весь комплекс мер по обеспечению готовности подчиненных группировок к любым действиям России - начиная от отражения авиационных и ракетных ударов, недопущения действий его диверсионных сил до отражения повторного вторжения", - подчеркнул Наев.

Так, в целях недопущения внезапности действий противника усилены все виды разведки. Проводится мониторинг обстановки, в том числе с использованием средств воздушной и космической разведки за счет информации, предоставляемой странами-партнерами. Также усилена охрана и прикрытие госграницы Украины. Во взаимодействии с Воздушными силами осуществляется прикрытие войск и критических объектов инфраструктуры от авиационных и ракетных ударов противника.

Генерал-лейтенант заметил, что значительную роль в сдерживании агрессии сыграла построенная система инженерных ограждений. Без инженерного оборудования позиций невозможно остановить превосходящие силы противника.

"Опыт ведения боевых действий показал, что применение минно-взрывных ограждений в сочетании с системой огня снизили боевой потенциал противника, сорвали темп его наступления и создали благоприятные условия для проведения контрнаступательных действий наших войск. Поэтому мы значительно нарастили систему минно-взрывных и невзрывных заграждений как непосредственно на государственной границе, так и в глубине обороны. Проведены минировки местности, созданы минированные завалы и противотанковые рвы на участках дорог и путей вероятного продвижения противника", - говорит Наев.

В Объединенных силах добавляют: чтобы повысить устойчивость обороны, усовершенствуется фортификационное оборудование оборонных рубежей, в том числе за счет установления долговременных фортификационных сооружений. Также развернута система подготовки органов военного управления, воинских частей и подразделений.

"Этот комплекс охватывает широкий спектр вопросов, начиная с одиночной подготовки и заканчивая ротными и батальонными учениями. Проводятся тренировки резервов, готовятся к выполнению огневых задач артиллерийские подразделения, осуществляется подготовка операторов БПЛА", - говорит Наев.

  • Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута.
  • А в Институте изучения войны считают, что весеннее наступление России на Донбассе, вероятно, близится к кульминации .
Россия
Киевщина
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Сергей Наев
ООС
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