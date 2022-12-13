В обе палаты Конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok
Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, согласно которому необходимо запретить использование социальной сети TikTok в США
Документ опубликовал на своем сайте американский сенатор, республиканец от штата Флорида Марк Рубио.
В нем также заложена возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или Российской Федерации.
Законопроект нацелен на "защиту американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств", связанную с использованием "существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей".
Инициативу разработали Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.
Как заявляют авторы законопроекта, с помощью соцсетей враждебные государства могут "контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по влиянию, распространять пропаганду, вводить цензуру".
Инициаторы отмечают, что в Соединенных Штатах следует запретить использование TikTok, потому что соцсеть может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая.
С помощью TikTok "ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев – детях и взрослых", – отметил Рубико. Запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.
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