В обе палаты Конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok

Документ опубликовал на своем сайте американский сенатор, республиканец от штата Флорида Марк Рубио.

В нем также заложена возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или Российской Федерации.

Законопроект нацелен на "защиту американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств", связанную с использованием "существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей".

Инициативу разработали Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.

Как заявляют авторы законопроекта, с помощью соцсетей враждебные государства могут "контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по влиянию, распространять пропаганду, вводить цензуру".

Инициаторы отмечают, что в Соединенных Штатах следует запретить использование TikTok, потому что соцсеть может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая.

С помощью TikTok "ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев – детях и взрослых", – отметил Рубико. Запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb