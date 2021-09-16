В ОАСК поступил иск об аннулировании лицензии каналу "НАШ"

Об этом сообщает пресс-центр ОАСК.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Национальный совет обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в которой в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365".

Нацсовет ранее рассмотрел результаты проверки телеканала "НАШ", которая проводилась на основании мониторинга за 27 и 28 апреля 2021 и касалась ток-шоу "Важное". Его вели Максим Назаров и Ангелина Пичик, гостьей студии была министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш.

Регулятор отмечает, что на передаче Лукаш утверждала, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Всю ответственность за ведение боевых действий на Востоке Украины Лукаш возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она безапелляционно утверждает о нежелании власти прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны и даже прибегает к агрессивным заявлений, как: "Украины нет. Украина не субъектная".