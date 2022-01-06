В ОАСК поступил еще один иск от телеканала "НАШ" в Нацсовет

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ОАСК продолжают поступать иски о признании противоправным и отмене решения Нацсовета о назначении внеплановой безвыездной проверки телеканала "НАШ". На днях канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано соответствующее исковое заявление. В настоящее время истцом обжалуется решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радио, датированное ноябрем 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по этому административному иску.