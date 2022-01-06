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Главная Общество В ОАСК поступил еще один иск от телеканала "НАШ" в Нацсовет

В ОАСК поступил еще один иск от телеканала "НАШ" в Нацсовет

6 января, 2022 четверг
15:31
Общество Телеканал "НАШ"

Телеканал "НАШ" обратился в Окружной административный суд Киева с новым иском о признании противоправным и отмене решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой проверки

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ОАСК продолжают поступать иски о признании противоправным и отмене решения Нацсовета о назначении внеплановой безвыездной проверки телеканала "НАШ". На днях канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано соответствующее исковое заявление. В настоящее время истцом обжалуется решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радио, датированное ноябрем 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по этому административному иску.

  • За 2021 год поступило более 20 исковых заявлений об обжаловании решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала "НАШ". Также ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365" по иску Нацсовета на основании решения о результатах внеплановой безвыездной проверки, в котором говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире.
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