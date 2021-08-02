В ОАЭ разрешили вакцинировать детей от трех лет
Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов одобрило использование китайской вакцины Sinopharm для детей с трех лет
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Решение принято после того, как были проведены испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Хотя результаты не опубликовали.
По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек получили первую дозу вакцины, тогда как 70,5% закончили вакцинацию.
- В мае в ОАЭ одобрили использование вакцины против COVID-19 от Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.
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