В ОАЭ разрешили вакцинировать детей от трех лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Решение принято после того, как были проведены испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Хотя результаты не опубликовали.

По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек получили первую дозу вакцины, тогда как 70,5% закончили вакцинацию.

В мае в ОАЭ одобрили использование вакцины против COVID-19 от Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.