В ОАЭ опровергли информацию о договоренности Реброва со сборной Украины
Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заявил, что Сергей Ребров намерен продолжить работу с "Аль-Айном" и не договаривался о контракте со сборной Украины
Об этом Мохаммед Хамад написал в twitter .
По его словам, информация о том, что Сергей Ребров договорился о контракте со сборной Украины, не соответствует действительности.
"Эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было сразу после того, как он выбил "Аль-Васл" из полуфинала Кубка ОАЭ, а за два матча до этого заявил, что нет не не было никакого предложения от украинской федерации", - написал Хамад.
Он добавил, что Ребров может объявить о продлении контракта с "Аль-Айном" после завершения сезона, если клуб выполнит его требования по трансферам и ставит перед клубом задачу победить в азиатской Лиге чемпионов.
Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом по ОАЭ рассчитан до лета 2023 года. Также он в 2014-2017 годах тренировал "Динамо", возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Сборная Украины начала отбор ЧЕ-2024 под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня и проиграла в стартовом матче Англии (0:2). В следующих матчах она встретится с Северной Македонией 16 июня в гостях, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.
- 17 апреля сообщалось, что Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины.
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