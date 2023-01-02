Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что женщина не смогла попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также вызвали сотрудники полиции.

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - сказали в ООН.

Полиция Нью-Йорка заметила, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.

"У нее было психическое расстройство", - сообщил источник в полиции.

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