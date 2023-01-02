В Нью-Йорке женщина на автомобиле пыталась попасть на территорию штаб-квартиры ООН
Утром 1 января 53-летняя женщина пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что женщина не смогла попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также вызвали сотрудники полиции.
"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - сказали в ООН.
Полиция Нью-Йорка заметила, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.
"У нее было психическое расстройство", - сообщил источник в полиции.
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