В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки из-за того, что популярный стриммер пообещал бесплатно раздавать игровые приставки
В парке Юнион-сквер в Манхэттене собрались тысячи человек после того, как популярный стример на YouTube и Twitch Кай Ценат пообещал бесплатно раздавать игровые приставки. Стримеру выдвинули обвинения
Об этом информирует The New York Times .
В пятницу около 16:00 в парке Юнион-сквер Ценат и другой стример Фанум планировали бесплатно раздавать игровые приставки PlayStation 5. Мероприятие было спонтанным и прошло без разрешения городского совета. Полиция узнала о происшествии около полудня из сообщения в соцсетях, которое к 15:00 стало вирусным.
Впоследствии, после 15:00, мероприятие приобрело "экспоненциальный, быстрый, огромный масштаб". Толпа начала блокировать машины и дороги для пешеходов, из-за чего Юнион-сквер закрылся раньше, а метро начало проезжать мимо.
Около 16:00 часть толпы стала неконтролируемой. Некоторые люди ворвались на строительную площадку и стали бросать друг в друга стройматериалами, камнями и бутылками. Впоследствии люди начали забираться на машины и отталкивать полицейских со щитами для борьбы с массовыми беспорядками, пытавшихся провести аресты.
К 17:00 правоохранителям удалось вытеснить большую часть толпы на Парк-авеню. Тех, кто отказывался уходить, задерживали.
В результате беспорядков были арестованы 65 человек, почти половина из них несовершеннолетние. Люди, в том числе полицейские, получили ранения. Были повреждены продуктовые тележки, полицейские машины, магазины.
Стримеру Ценату, чье реальное имя Кай Карло Сенат III, выдвинули обвинения в подстрекательстве к бунту. Также ему могут быть предъявлены обвинения в незаконных собраниях и других преступлениях.
- 3 августа пассажирский поезд Long Island Rail Road направлявшийся в сторону Хэмпстеда, сошел с рельс, в результате чего пострадали 13 человек.
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