В Нью-Йорке возле консульства РФ провели акцию протеста в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Об этом сообщает"Радио Свобода" .



Акцию "Пустой стул" организовала группа PEN America в рамках международного дня "Писатель в заключении" совместно с американскими и украинскими правозащитными организациями.



Активисты установили напротив консульства России символический пустой стул. В мероприятии принял участие писатель Станислав Асеев, более двух лет пробывший в плену кафиров, пройдя донецкую застенку "Изоляция".



Асеев отметил исключительную важность международной поддержки Есипенко и других украинцев, заключенных оккупантами по сфальсифицированным обвинениям.



"Крайне важна моральная поддержка. Насколько я знаю, Владислав имеет связь с внешним миром и факт, что о нем помнят и устраивают акции в его защиту, очень важен. Я уже не говорю о международном давлении потому, что освобождают тех" людей, которые появляются на плакатах, как бы цинично это ни звучало.Необходимо напоминать российским властям, что мы знаем, что у вас сидит невиновный человек, о котором помнит международное сообщество, в защиту которого выступает президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Я надеюсь, что американские политики будут более активно выступать в защиту нашего коллеги потому, что иностранное давление - это основной механизм, с помощью которого увольняют людей", - сказал Асеев.