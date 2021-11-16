В Нью-Йорке возле консульства РФ провели акцию протеста в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко
В понедельник, 15 ноября, у здания консульства РФ в Нью-Йорке прошла акция в поддержку внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко, арестованного в оккупированном Крыму
Об этом сообщает"Радио Свобода" .
Акцию "Пустой стул" организовала группа PEN America в рамках международного дня "Писатель в заключении" совместно с американскими и украинскими правозащитными организациями.
Активисты установили напротив консульства России символический пустой стул. В мероприятии принял участие писатель Станислав Асеев, более двух лет пробывший в плену кафиров, пройдя донецкую застенку "Изоляция".
Асеев отметил исключительную важность международной поддержки Есипенко и других украинцев, заключенных оккупантами по сфальсифицированным обвинениям.
"Крайне важна моральная поддержка. Насколько я знаю, Владислав имеет связь с внешним миром и факт, что о нем помнят и устраивают акции в его защиту, очень важен. Я уже не говорю о международном давлении потому, что освобождают тех" людей, которые появляются на плакатах, как бы цинично это ни звучало.Необходимо напоминать российским властям, что мы знаем, что у вас сидит невиновный человек, о котором помнит международное сообщество, в защиту которого выступает президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Я надеюсь, что американские политики будут более активно выступать в защиту нашего коллеги потому, что иностранное давление - это основной механизм, с помощью которого увольняют людей", - сказал Асеев.
- Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
- 12 марта Есипенко был заключен под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля .
- К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
- 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
- 16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения .
- Жена Есипенко заявила, что у него ухудшилось состояние здоровья .
- Есипенко заявил, что все показания, которые он давал, оккупанты выбивали из него пытками .
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